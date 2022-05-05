الذهب في السعودية يحقق أقوى موجة ارتفاع له لأول مرة منذ اشهر ويصل سعره الى هذا الحد في تعاملات اليوم الخميس 5 مايو 2022 !في السعودية يحقق أقوى موجة ارتفاع له لأول مرة منذ اشهر ويصل سعره الى هذا الحد في تعاملات اليوم الخميس 5 مايو 2022 !

انت الان تتابع خبر الذهب في السعودية يحقق أقوى موجة ارتفاع له لأول مرة منذ اشهر ويصل سعره الى هذا الحد في تعاملات اليوم الخميس 5 مايو 2022 ! والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - تواجه اسعار الذهب ارتفاع كبير أسعار اليوم في المملكة العربية السعودية، خلال تعاملات الخميس 5 مايو 2022. ويأتي هذا الارتفاع بمدى ارتفاع وانخفاض قيمة العملات الأجنبية، فكلما ارتفعت قيمة العملات، انخفض سعر الذهب عالمياً والعكس صحيح.أسعار الذهب في السعودية الخميس

وفيما يلي نقدم لكم تقرير شامل لسعر بيع وشراء جرام الذهب لجميع الأعيرة في المملكة الخميس:ارتفع سعر شراء جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 226.92 ريال. وسجل سعر البيع نحو 227.49 ريال.وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 إلى نحو 208.01 ريال. وسجل سعر البيع نحو 208.53 ريال.ووصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 198.56 ريال. وسجل سعر البيع نحو 199.06 ريال.وسجل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 170.19 ريال. وسجل سعر البيع نحو 170.62 ريال.وارتفع سعر شراء جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 132.37 ريال. وسجل سعر البيع نحو 132.70 ريال.سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,590 ريال.