نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يقفز 5 دولارات للبرميل بعد إعلان الاتحاد الأوروبي خطط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 02:05 مساءً - وكالات – قفزت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإنهاء تدريجي لوارداته من الخام الروسي، وهو ما يزيد القلق حيال مزيد من الشح في الإمدادات إلى السوق.

وحتى الآن، فإن الاتحاد الأوروبي لازال متردد في قطع وارداته من النفط والغاز الروسيين بشكل كامل ومازالت خططه لا تشير إلى حظر كامل لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد.

وتستورد أوروبا حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي ومشتقاته وتعتمد أيضا على إمدادات الغاز من روسيا.

وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين اليوم الأربعاء، أن وقف الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسية يمكن أن يدفع أسعار النفط إلى الأعلى.

وأضافت يلين أنه من الضروري أن نرى زيادة إمدادات الطاقة، وأشارت أيضًا إلى أن إغلاقات الصين بسبب كورونا يهدد بإطالة فترة اضطرابات سلسلة التوريد.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 4.9%، لتسجل عند التسوية 110.14 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود تكساس مرتفعة 5.3% لتسجل عند التسوية 107.81 دولار للبرميل.

ولم تظهر سوق النفط تأثرا يذكر بإعلان الفيدرالي عن زيادة في أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في إطار سعيه لكبح تضخم متزايد.

ومن غير المرجح أن يلبي أعضاء منظمة أوبك والمنتجون المتحالفون معهم في اجتماعهم اليوم الخميس الحاجة إلى زيادة كبيرة في الإمدادات. ومن المتوقع أن يتمسك تحالف أوبك+ بخطته لرفع تدريجي للإنتاج الشهري.

وفي الولايات المتحدة، سجلت مخزونات الخام زيادة متواضعة الأسبوع الماضي بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزادت المخزونات 1.3 مليون برميل مع إطلاق الولايات المتحدة المزيد من البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.