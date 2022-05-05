انت الان تتابع خبر جهود لتدارك أزمة الكهرباء في العراق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تتواصل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي يعاني منها العراقيون منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود ما يفاقم من صعوبة الأوضاع المعيشية خاصة في فصل الصيف الحار حيث تبلغ درجات الحرارة إلى 50 و55 درجة مئوية، تزامناً مع انقطاع شبه كامل للكهرباء "الوطنية" واعتماد المواطنين على المولدات الخاصة.



وتسببت أزمة الكهرباء بعدد من الاحتجاجات الشعبية، التي تسعى الحكومة لتداركها حيث زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مقر وزارة الكهرباء، وترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "الاجتماع الذي حضره الملاك المتقدم لوزارة الكهرباء، شهد عرض إيجاز أمام رئيس مجلس الوزراء لإجراءات الوزارة وملاكاتها في ما يتعلق بالصيانة والمتابعة، وآخر استعداداتها لمواجهة فصل الصيف، والجهود المبذولة لضمان ساعات أعلى من تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين"، مضيفاً أن "الكاظمي تابع سير الاستعدادات في ملف تجهيز الغاز والكهرباء الإيرانيين، والتفاصيل التنفيذية للتخصيصات المالية الطارئة".



وأوضح البيان أن "الاجتماع تدارس سير آليات التعاون بين الوزارات والجهات المعنية التي تقدم الإسناد إلى وزارة الكهرباء، فضلاً عن الجهود المبذولة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وحماية مكوّنات الشبكة الوطنية"، مشيراً إلى أنه "تمّ استعراض العمل بخط كهرباء قضاء "نكرة السلمان"، وسير العمل في محطة "ميسان" الاستثمارية، وإعادة تأهيل خط بيجي غرب بغداد ومتطلبات وزارة الكهرباء بهذا الشأن، فضلاً عن مشروع الخط التركي"، وجدد الكاظمي "توجيهاته السابقة باستثمار الوقت وضرورة الاستعداد والاحتياط للحالات الطارئة، وتوفير البديل السريع في حال تعرض بعض الخطوط للخروج من الخدمة، فضلاً عن أهمية تأمين الملاكات المختصة في المواقع التي تتطلب سرعة الإجراء والمعالجة".