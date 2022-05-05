انت الان تتابع خبر بريطانيا تتزعم العالم في إخفاء الأموال القذرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال خبير بارز في تصريح لوكالة عالمية "إن بريطانيا تظل "زعيمة العالم" في إخفاء المال القذر على رغم جهود بُذِلت أخيراً لاتخاذ إجراءات صارمة في شأن الثروة غير المشروعة الخاصة بالأوليغارشيين". (الأوليغارشيين : رجال الأعمال في الجمهوريات السوفيتية السابقة الذين تربحوا علي الثروة بسرعة خلال عصر الخصخصة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفياتي في التسعينيات)



ودعى "بيل برودر" حكومة "بوريس جونسون" على التعامل مع "مجتمع الممكّنين" والمكوّن من محامين ومحاسبين يقيمون في لندن، يُشتبَه في قيامهم بمساعدة بعض "اللصوص نافذين من روسيا وأماكن أخرى في حماية أصولهم".



وقال برود المعروف بانتقاده لفلاديمير بوتين "إن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تجبر الآن من يُسمَّون ممكّنين على مشاركة مزيد من المعلومات مع السلطات".



وقال السيد برودر: "لا تزال المملكة المتحدة زعيمة العالم في اجتذاب الأموال القذرة. ولدى المملكة المتحدة الفرصة لسد ثغرة كبرى وجسيمة تجتذب الجميع إلى لندن لغسل الأموال".



وأضاف: "إن مجتمع الممكّنين في لندن أكثر عدداً من أي مكان آخر في العالم. ويعمل الأوليغارشيون مع أفضل المحامين والمحاسبين – ولا بد من إلزام الممكّنين بموجب قانوني بتقديم معلومات عن أولئك الذين يخضعون إلى تحقيقات".



ويذكر أن الرلمان أقر، الشهر الماضي، مشروع قانون الجريمة الاقتصادية الذي وضعته الحكومة بسرعة، بهدف التخلص من الثروات المكتسبة على نحو غير مشروع. ويطالب بإنشاء سجل جديد تلزم به الشركات الأجنبية بالكشف عن اسم "المالك المستفيد" من الممتلكات في المملكة المتحدة.



وقال برودر وعدد من المختصين في مجال مكافحة الفساد إن التشريع يحتوي على العديد من "الثغرات"، التي لا تزال تسمح بإخفاء الأصول في هياكل معقدة كالشركات الوهمية والصناديق.