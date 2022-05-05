انت الان تتابع خبر الدولار يسجل اكبر انخفاض بعد رفع سعر الفائدة الأميركية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجل الدولار أكبر انخفاض في أكثر من شهر الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريبا.

وانخفض مؤشر الدولار متراجعا عن أعلى مستوى في خمسة أعوام وهبط 0.9% مساء إلى 102.450.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وحقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من 10 أعوام.

وصعد اليورو بنحو 1% وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار. كما ارتفع الين الياباني وسجل 130 مقابل الدولار. وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الأسترليني بأكثر من 1% إلى 1.2605 دولار، وتتأهب الأسواق لرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.

وقفز الدولار الأسترالي 2.2% وهي أكبر زيادة يسجلها منذ نهاية 2011. وسجل في أحدث تداول له 0.7236 دولار أميركي متراجعا على نحو طفيف عن ذروة سجلها مساء عند 0.7265 دولار.

وصعد الدولار النيوزيلندي 1.7% وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد في عامين وسجل 0.6537 دولار أميركي.

وتلقت العملات الرقمية دعما من خسائر الدولار. وحققت بيتكوين أفضل أداء يومي في أكثر من 5 أسابيع وزادت5% لتصل إلى أقل بقليل من 40 ألف دولار.

وكان التداول ضعيفا في آسيا بسبب عطلة عامة في اليابان.