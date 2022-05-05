انت الان تتابع خبر الاردن.. ارتفاع أسعار الذهب 90 قرشا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بأن أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني الخميس ارتفعت 90 قرشا عن تسعيرة يوم الاربعاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين الخميس 38.80 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 37.20 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45.50 دينارًا و 34.60 دينارا على التوالي.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب عالميا الخميس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

وبحلول الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

ويشار الى ان أسعار الذهب العالمية ارتفعت بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

و زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، بحلول الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1894.20 دولارا للأوقية.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الأربعاء، بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاما، وناشد رئيس المركزي جيروم باول الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم التحلي بالصبر بينما يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.

وقفز الذهب 1% في الجلسة السابقة بعد بيان باول.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية بشدة الأربعاء، الأمر الذي دعم الذهب .