انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب بعد رفع الفائدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب الخميس، بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدد الاقتصاد، في حين استبعد رفع أكبر للفائدة خلال هذا العام.

و زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، بحلول الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1894.20 دولارا للأوقية.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الأربعاء، بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاما، وناشد رئيس المركزي جيروم باول الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم التحلي بالصبر بينما يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.

وقفز الذهب 1% في الجلسة السابقة بعد بيان باول.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية بشدة الأربعاء، الأمر الذي دعم الذهب .

واستقر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع بلغه في الجلسة السابقة مما زاد جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.1% إلى 23.19 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 997.19 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8% إلى 2274.43 دولارا للأوقية.