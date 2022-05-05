انت الان تتابع خبر البيتكوين تستمر في التراجع مع احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار البيتكوين إلى أقل من 40 ألف دولار في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي (22 أبريل)، حيث تتزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتجه سريعًا وبقوة نحو تشديد سياسته النقدية بما سيعمل على تضيق الخناق على مساحة الأصول الرقمية.

تداولت العملة الرقمية الأولي بالقرب من سعر 38500 دولار بعد أن انتقلت إلى ما يقرب من 43000 دولار يوم الخميس الماضي (21 أبريل) قبل بدء الانزلاق، لتفشل العملة في الحفاظ على مستوى 40 ألف دولار.

العملات الرقمية ترتبط طرديًا مع الأصول الخطرة

نظريًا يمكن تداول البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية بشكل مستقل عن الأسواق المالية السائدة، لكنها خلال الأشهر القليلة الماضية أثبتت ارتباطها بشكل طردي بأصول أخرى حساسة للمخاطر مثل الأسهم وخاصة أسهم التكنولوجيا، التي كانت تتجه نحو الانخفاض جنبًا إلى جنب مع البيتكوين يوم الإثنين.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% يوم الاثنين (25 أبريل) بعد أن تراجع المؤشر بنسبة 2.8% يوم الجمعة الماضي (22 أبريل).

بدأت الموجة الأخيرة من الضغط على العملات المشفرة والأسهم يوم الخميس، عندما أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة كبيرة في اجتماعه المقبل، حيث يكافح البنك الاحتياطي مستويات التضخم المرتفع تاريخيًا، وأضاف باول إن ترويض التضخم "ضروري للغاية".

ستؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددًا وأسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض والتي من المحتمل أن تعزز المخاوف لدي المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية مثل العملات الرقمية.

يقول أحد المحللين أنه على الرغم من تشدد البنك الاحتياطي في سياسته، إلا أن مقاييس البيتكوين على السلسلة صعودية على النقيض من ذلك، وأضاف أن البيانات تُظهر أن النسبة المئوية لتوريد البيتكوين لم تتحرك في عام واحد وهي عند أعلى مستوياتها على الإطلاق.

تخبرنا هذه البيانات أنه في الوقت الذي تستمر فيه هذه الرياح المعاكسة الكلية، يتم توزيع البيتكوين من أولئك الذين يرون أنها أصل محفوف بالمخاطر إلى أصحابها على المدى الطويل الذين لديهم قناعة قوية بإمكانيات البيتكوين على المدى الطويل.

أظهرت البيتكوين مؤخرًا أنها تتبع مؤشر ناسداك المركب الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، ومن المقرر أن تقدم بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية نتائج ربع سنوية هذا الأسبوع، وعندما يتفوق عمالقة التكنولوجيا في الأداء يمكنهم أحيانًا جذب بقية السوق إلى الأعلى معهم.

تصحيح سوق العملات المشفرة هو أمر نموذجي للسوق

يعتقد أحد خبراء السوق "أنه في فترة زمنية قصيرة رأينا ارتفاع كبير لأسعار البيتكوين وما نراه الآن هو مرحلة تهدئة وهو أمر نموذجي للغاية في السوق"، وخلال الأشهر القليلة الماضية تراجعت العملات الرقمية وانخفض سعر البيتكوين من أعلي مستوياته على الإطلاق عند 67000 دولار في نوفمبر 2021 إلى 40700 دولار في أبريل 2022، بانخفاض بنسبة 40% في ستة أشهر.

ويشير إلى أن البيتكوين تقوم بهذه الارتفاعات الغريبة بين الحين والآخر، لقد فعلت ذلك بين عامي 2016-2017 حيث انتقلت من 2000 دولار إلى 20000 دولار، لتقفز بعشرة أضعاف قيمتها.

من المرجح أن البيتكوين حاليًا في مرحلة توحيد وهو أمر شائع جدًا، هناك مرحلة من السباق الصعودي وكل شيء كان يبدو ورديًا ولطيفًا، ثم جاءت بعض الأخبار السلبية التي تجعل الأمر يبدو سيئًا، لكنه تمكن من استعادت عافيته في النهاية.