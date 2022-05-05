مال وأعمال

إدارة معلومات الطاقة: زيادة مفاجئة في مخزونات النفط…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة معلومات الطاقة: زيادة مفاجئة في مخزونات النفط… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 10:08 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

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وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أبريل لتصل إلى 415.7 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 829 ألف برميل.

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وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 1.4 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام بمقدار 218 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع انخفاض معدلات تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية.

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وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 228.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 589 ألف برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 104.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 545 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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