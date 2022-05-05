العجز التجاري الأمريكي يرتفع لمستوى قياسي في مارس

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 01:09 صباحاً - وكالات ..قفز العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، مما يؤكد أن التجارة كان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد في الربع الأول، وقد تظل كذلك لفترة مع قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها بسلع مستوردة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري تسارع 22.3% ليصل إلى 109.8 مليار دولار في مارس، وسط زيادة قياسية في الواردات.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “” آراءهم، توقعوا أن يبلغ العجز 107 مليارات دولار.

وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3% إلى 351.5 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار.