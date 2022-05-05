مال وأعمال

العجز التجاري الأمريكي يرتفع لمستوى قياسي في مارس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري الأمريكي يرتفع لمستوى قياسي في مارس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 مايو 2022 01:09 صباحاً - وكالات ..قفز العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس، مما يؤكد أن التجارة كان لها تأثير سلبي على نمو الاقتصاد في الربع الأول، وقد تظل كذلك لفترة مع قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها بسلع مستوردة.

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وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري تسارع 22.3% ليصل إلى 109.8 مليار دولار في مارس، وسط زيادة قياسية في الواردات.

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وكان خبراء اقتصاديون استطلعت “” آراءهم، توقعوا أن يبلغ العجز 107 مليارات دولار.

وارتفعت واردات السلع والخدمات 10.3% إلى 351.5 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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