وزير البترول: مضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 4…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 04:08 مساءً - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي أدي لزيادة عددالمستفيدين من هذه الخدمة بوتيرة سريعة، موضحاً ان هناك نحو 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعي في منازلهم بجميع محافظات مصر.

وأوضح الملا أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل وكوقود للسيارات، نجح قطاع البترول في تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطن.

وأشار أن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، حيث تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة انعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة الجهود للتوسع في الخدمة.

أضاف وزير البترول، أنه يتم حالياً توصيل مليون و 200 الف وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة الي نحو 13.3 مليون وحدة سكنية ، حالياً على مستوى الجمهورية.

كما لفت الملا إلى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تنفيذا للمبادرة الرئاسية، حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال أخر عام ونصف لتصل إلى أكثر من 850 محطة تخدم حائزي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حالياً نحو 450 ألف سيارة وجار دخول نحو 150 محطة أخرى إلى الخدمة.

وأكد الوزير أن انتشار المحطات في مختلف المناطق يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

ونوه أن العامل الرئيسي في زيادة إقبال المواطنين بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة على تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي هو برنامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الوقود والذى أعاد الغاز الطبيعي الي مكانته كوقود أساسي منخفض التكلفة ضمن منظومة توفير الوقود واستهلاكه محلياً.