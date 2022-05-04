أوبك+ تتوقع ارتفاع فائض النفط في 2022 مع تباطؤ نمو الطلب

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 03:11 مساءً - – أظهر تقرير اطلعت عليه اليوم الأربعاء، أن تحالف أوبك+ يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

وتوقع التقرير، الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ المقرر عقده يوم الأربعاء، أيضا أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأخير، المتوسط في 2015-2019 بشكل طفيف.