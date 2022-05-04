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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يخطط لوقف استيراد النفط الروسي خلال 6 أشهر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 02:05 مساءً - – قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي ستوقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، وذلك ضمن جولة سادسة مقترحة من العقوبات على موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي “سنتخلى عن الإمدادات الروسية من النفط الخام تدريجيا خلال ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية العام” مما دفع النواب للتصفيق.
وتابعت قائلة “سيشكل ذلك حظرا كاملا للواردات لكل النفط الروسي المحمول بحرا وعبر خطوط الأنابيب، الخام ومنتجات التكرير”.
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