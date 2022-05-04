الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 01:08 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بينما يتوقع المستثمرون زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي عندما يختتم اجتماعه للسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.22% عند 1866.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق 1849.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 16 فبراير.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.21% إلى 1867.50 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن مستوى 3% يوم الثلاثاء. ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات المنافسة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتوقع الأسواق أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء من أجل كبح تضخم متزايد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.53% إلى 22.51 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 2.6% إلى 960.08 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.9% إلى 2259.60 دولار للأوقية.