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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لاستبدال ثلثي الغاز الروسي بنهاية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 01:08 مساءً - – قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، يوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق من الشهر الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2022.
وأضافت، في كلمة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع موردي الغاز الرئيسيين للمساعدة في استبدال الغاز الروسي. كما ستقضي خطته أيضا باستبدال استخدام الغاز بالطاقة المتجددة أو بتوفير الطاقة كلما أمكن ذلك.
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