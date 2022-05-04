مال وأعمال

العقود الأمريكية للغاز تقترب من أعلى مستوى لها في 13 عاما

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العقود الأمريكية للغاز تقترب من أعلى مستوى لها في 13 عاما من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 12:11 مساءً - – قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 8% في أثناء تعاملات الثلاثاء؛ لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما، الذي بلغته الشهر الماضي، بفعل توقعات بزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال.

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وصعدت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو 60.8 سنت، أو 8.1%، إلى 8.083 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند الساعة 1424 بتوقيت جرينتش.

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وفي وقت سابق وصلت الأسعار إلى 8.169 دولار للمليون وحدة حرارية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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