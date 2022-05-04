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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العقود الأمريكية للغاز تقترب من أعلى مستوى لها في 13 عاما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 12:11 مساءً - – قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي أكثر من 8% في أثناء تعاملات الثلاثاء؛ لتقترب من أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما، الذي بلغته الشهر الماضي، بفعل توقعات بزيادة في الطلب على صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال.
وصعدت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو 60.8 سنت، أو 8.1%، إلى 8.083 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند الساعة 1424 بتوقيت جرينتش.
وفي وقت سابق وصلت الأسعار إلى 8.169 دولار للمليون وحدة حرارية وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008.
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