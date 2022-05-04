التضخم في اليمن يبلغ 45% مسجلا أعلى معدل سنوي على الإطلاق

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 11:05 صباحاً - – أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في اليمن ارتفع إلى 45% في نهاية عام 2021 مقابل 35% في 2020 مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق في عام واحد، بينما شهد الميزان الكلي للمدفوعات عجزًا كبيرًا مع استمرار الحرب الدامية في البلاد للعام الثامن على التوالي.

وأورد تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني لشهر مارس، والذي اطلعت عليه ، أن التضخم المستورد، والذي يعتمد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، من العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضا دورا في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن منحنى المستوى العام للأسعار شهد نسقا تصاعديا خلال عام 2021 بلغ معدله نحو 111% مقارنة مع 30% في العام السابق، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف، والتي وصلت حينها لمستويات غير مسبوقة، لينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الغذاء المستهلك في اليمن.