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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البطالة بمنطقة اليورو تسجل انخفاضا غير مسبوق في مارس إلى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 مايو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن البطالة في منطقة اليورو واصلت الانخفاض في مارس، مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن البطالة في منطقة اليورو تراجعت إلى 6.8% من قوة العمل في مارس من 6.9% في فبراير، إذ انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 11.274 مليون من 11.350 مليون.
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