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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس وزراء إيطاليا يدعو أوروبا لتبني قرارات عاجلة لمواجهة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 07:08 مساءً - – دعا رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التصرف حيال ارتفاع تكاليف الطاقة، قائلا إن هناك حاجة إلى “حلول هيكلية”.
وقال دراجي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج “ستكون تكلفة الطاقة محور الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي”.
وأضاف “نحتاج قرارات عاجلة وقوية”، مشيرا إلى أنه يتعين على التكتل الأوروبي تبني مخططات التعافي من جائحة كورونا وتبعات الأزمة الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.
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