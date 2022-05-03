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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جونسون: بريطانيا لا يمكنها مساعدة الجميع حاليا في أزمة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 06:11 مساءً - .. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا يمكنها مساعدة الجميع في أزمة تكاليف المعيشة الحالية، وإن عليها أن تظل حكيمة في إنفاقها لتجنب تأجيج دوامة التضخم.
ويسهم ارتفاع الأسعار في ممارسة ضغط أكبر على دخل الأسر منذ خمسينيات القرن الماضي على الأقل، مما يجعل الحكومة تحت ضغط لتقديم الدعم للأكثر فقرًا، لا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأقر جونسون بأن الحكومة لا تستطيع على الفور تقديم دعم كاف لتعويض ارتفاع التكاليف، لكنه قال إنها تعكف على التعامل مع الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
وقال إن الحكومة تدرس تقديم الدعم للأسر التي تحتاج إلى استخدام مستويات عالية من الطاقة بسبب احتياجاتها الطبية.
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