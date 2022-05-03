انت الان تتابع خبر أسعار النفط تهبط وسط مخاوف تراجع الطلب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، تحت ضغط الإغلاق في الصين بسبب كوفيد-19 والذي قد يؤثر على الطلب، لكن الأسعار وجدت دعما من حظر نفطي أوروبي محتمل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتجري بكين، التي تسجل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوميا، فحوصا جماعية للسكان لتجنب فرض إغلاق مشابه لما فعلته شنغهاي خلال الشهر الماضي. وأُغلقت مطاعم العاصمة لتناول الطعام داخلها وأُغلقت بعض المجمعات السكنية.

ونزل خام برنت القياسي 1.22 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 106.36 دولارات للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 104.67 دولارات للبرميل.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث "الدافع الإيجابي هو الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وما إذا كان سيتم الإعلان عن ذلك.

"الدافع السلبي هو الإغلاق في الصين بسبب كوفيد. الأمران مهمان للغاية".

وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا العام، إذ وصل سعر خام برنت إلى 139 دولارا في مارس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن فاقم غزو موسكو لأوكرانيا المخاوف من نقص الإمدادات.