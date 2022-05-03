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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين يوقع مرسوما بفرض عقوبات انتقامية جديدة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 04:08 مساءً - سي إن بي سي .. وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، مرسوما بشأن التدابير الاقتصادية الجوابية، ردا على الإجراءات غير الودية لبعض الدول الأجنبية.
ويحظر المرسوم الرئاسي الروسي إجراء المعاملات والوفاء بالالتزامات تجاه الأفراد الأجانب والكيانات القانونية الأجنبية الخاضعة للعقوبات الروسية الانتقامية، وكذلك يحظر تصدير المواد الخام والمنتجات من روسيا لصالح الأشخاص الخاضعين لعقوبات في روسيا.
وبموجب المرسوم الذي وقعه بوتين ، أصدر مجلس الوزراء تعليمات بتحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام.
– يُحظر على المسؤولين إجراء معاملات مع الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية.
– يحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في الدولة الى الخارج لصالح الاشخاص والجهات الخاضعين للعقوبات.
– يحظر على الشركات والأشخاص الخاضعين لعقوبات انتقامية إجراء المعاملات المالية.
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