مال وأعمال

إيطاليا تقر حزمة تحفيز حجمها 14 مليار يورو مع ضعف آفاق النمو

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:11 مساءً - – قال رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، إن حكومته وافقت يوم الاثنين على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو (14.71 مليار دولار) لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

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وأضاف دراجي، للصحفيين بعد موافقة مجلس الوزراء على المرسوم الحكومي، أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد هذا العام وستُمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرة واحدة على شركات الطاقة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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