- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيطاليا تقر حزمة تحفيز حجمها 14 مليار يورو مع ضعف آفاق النمو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:11 مساءً - – قال رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي، إن حكومته وافقت يوم الاثنين على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 14 مليار يورو (14.71 مليار دولار) لحماية الشركات والأسر من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وأضاف دراجي، للصحفيين بعد موافقة مجلس الوزراء على المرسوم الحكومي، أن الإجراءات لن تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد هذا العام وستُمول جزئيا عن طريق زيادة ضريبة تفرض لمرة واحدة على شركات الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تقر حزمة تحفيز حجمها 14 مليار يورو مع ضعف آفاق النمو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.