- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد في 2022 رغم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:11 مساءً - – قال كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأمريكية، بنجامين هاريس، يوم الاثنين إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو هذا العام رغم الانكماش المفاجئ في الربع الأول، مضيفا أن التضخم ربما يكون في ذروته.
وأضاف هاريس، وهو مساعد وزير الخزانة للسياسات الاقتصادية، في بيان، إلى اللجنة الاستشارية للاقتراض بالوزارة أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة قد تُعدل بالخفض ليبلغ النمو 2.3% مقارنة بالربع الرابع، وذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4% في الربع الأول.
وقال: “على الرغم من أن هذا التقدير قد يُعدل بالخفض، على أن تبقى مخاطر التراجع ضمن التوقعات، فإن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي توسعه هذا العام… يجب أن يساعد انخفاض الحوافز المالية والنقدية، جنبا إلى جنب مع انتعاش العمالة، في تحقيق التوازن في أسواق العمل وتخفيف بعض الضغوط التضخمية”.
أُصدر هذا البيان ضمن عملية رد الأموال ربع السنوية التي تنفذها وزارة الخزانة في مايو.
وقالت الوزارة، يوم الاثنين، إنها تتوقع سداد 26 مليار دولار من الديون في الربع الثاني، مقارنة بتقديرات صافي الاقتراض البالغة 66 مليار دولار في يناير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد في 2022 رغم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.