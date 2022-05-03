الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار نمو الاقتصاد في 2022 رغم…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 03:11 مساءً - – قال كبير الاقتصاديين بوزارة الخزانة الأمريكية، بنجامين هاريس، يوم الاثنين إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو هذا العام رغم الانكماش المفاجئ في الربع الأول، مضيفا أن التضخم ربما يكون في ذروته.

وأضاف هاريس، وهو مساعد وزير الخزانة للسياسات الاقتصادية، في بيان، إلى اللجنة الاستشارية للاقتراض بالوزارة أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الخاصة قد تُعدل بالخفض ليبلغ النمو 2.3% مقارنة بالربع الرابع، وذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4% في الربع الأول.

وقال: “على الرغم من أن هذا التقدير قد يُعدل بالخفض، على أن تبقى مخاطر التراجع ضمن التوقعات، فإن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي توسعه هذا العام… يجب أن يساعد انخفاض الحوافز المالية والنقدية، جنبا إلى جنب مع انتعاش العمالة، في تحقيق التوازن في أسواق العمل وتخفيف بعض الضغوط التضخمية”.

أُصدر هذا البيان ضمن عملية رد الأموال ربع السنوية التي تنفذها وزارة الخزانة في مايو.

وقالت الوزارة، يوم الاثنين، إنها تتوقع سداد 26 مليار دولار من الديون في الربع الثاني، مقارنة بتقديرات صافي الاقتراض البالغة 66 مليار دولار في يناير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات.