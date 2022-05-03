المستشار الألماني: لن ترفع العقوبات عن روسيا قبل توقيع اتفاق…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 مايو 2022 02:05 مساءً - وكالات – قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة حربها في أوكرانيا لن تُرفع قبل أن تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع كييف، مضيفا أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر السلام الذي تريده.

وقال شولتس إن بوتين أساء التقدير إذا كان قد يتوقع أنه قد يكون قادرا على كسب أراضٍ من أوكرانيا، وإعلان إنهاء الأعمال القتالية، ثم ترفع الدول الغربية العقوبات بعد ذلك.

وقال: “لم يفكر مليا في عمليته في أوكرانيا… لم يكن يعتقد أن أوكرانيا ستقاوم هكذا، لم يكن يعتقد أننا سنؤيدهم للصمود لهذه الفترة… لن نسحب العقوبات ما لم يتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، ولن يحصل على هذا بسلام مفروض”.

وأضاف أنه ليس لديه أي خطط لزيارة كييف بعد أن أُلغيت زيارة كانت مقررة للرئيس فرانك شتاينماير بسبب اعتراضات أوكرانيا.