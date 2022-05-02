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نعرض لكم الان تفاصيل خبر دول الاتحاد الأوروبي تتمسك بدفع مقابل الغاز الروسي بالدولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 11:05 مساءً - وكالات – قالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية، باربرا بومبيلي، الإثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل عقود الغاز الروسي الموقعة بتلك العملات.
وأضافت بومبيلي، في بروكسل خلال اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: “كلنا متفقون على أننا سنواصل الدفع باليورو ولن نسمح بتغيير العقود من طرف واحد”.
ومن المتوقع أن تختتم المفوضية الأوربية العمل في الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، والتي ستشمل حظر شراء النفط الروسي الذي تمثل صادراته مصدرا كبيرا لعائدات موسكو.
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