هبوط حاد أسعار النفط أول أيام عيد الفطر لهذه الأسباب والتفاصيل المفاجئة!

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الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار النفط تراجعا، اليوم الاثنين، في تعاملات شابها البطء وذلك نتيجة عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي يعد من أحد أكبر مستوردات النفط في العالم، إثر مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات نتيجة لحظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

حيث شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 1.21 دولار أو 1.1% إلى 105.93 دولار للبرميل وذلك بحلول الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي 99 سنتا أو 1% إلى 103.70 دولار للبرميل.

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وأغلقت الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين، والأسعار بعد نشر الصين بيانات يوم السبت أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد أنها رفعت "مؤقتا" حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و"تفريغ الخزانات".

وحذرت شركة النفط الحكومية يوم السبت من "كارثة بيئية قد تحدث" في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر أبريل نيسان حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.