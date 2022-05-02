انت الان تتابع خبر اسعار الذهب في عمان يحقق هبوطا حادا لأول مرة لهذا السبب المفاجئ ويصل لهذا الحد في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - إن التعاملات الذهب اليوم شهدت هبوطا غير متوقع في أسعار الذهب بسلطنة عمان، خصوصا وأن الدولار مستقر اليوم عالمياً، لذا فإن هذا الهبوط يعد مربكا للأوساط الاقتصادية.

لذا سوف نقدم لكم اليوم سعر الذهب في سلطنة عمان بالريال العماني والدولار الأمريكي بجميع أشكاله المتعارف عليها بالسوق المحلي العماني بالتفصيل.

سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان 2 مايو 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي

كلما هبط سعر الذهب كلما زادت رغبة المستهلكين على الشراء والتخزين للمعدن النفيس، وإيماناً منا بأهمية متابعة أسعار الذهب تفصيلاً نقدم لكم أسعاره اليوم فيما يلي:

أسعار جرام الذهب اليوم

السعر بالريال العماني

السعر بالدولار

ذهب عيار 24 قيراط 23.44ريال 60.75 دولار

ذهب عيار 22 قيراط 21.49 ريال 55.69 دولار

ذهب عيار 21 قيراط 20.51 ريال 53.16 دولار

ذهب عيار 18 قيراط 17.58 ريال 45.56 دولار

سعر الذهب الاقتصادي اليوم في سلطنة عمان 2 مايو 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي

الذهب الاقتصادي له جمهوره الخاص بالسوق المحلي بسلطنة عمان، ولمن لا يعرف المقصود بالذهب الاقتصادي فهو يتمثل في الذهب عيار 14 قيراط، والذهب عيار 12 قيراط، وإليكم سعره تفصيلاً:

سعر أوقية الذهب وكيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان 2 مايو 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي

رغم توقع الكثير من الخبراء ارتفاع كلاً من أوقية الذهب وكيلو الذهب بعد استقرار سعر الدولار اليوم، إلا أن كلاهما قد انخفض، وإليكم أسعارهم:

سعر جنية الذهب اليوم في سلطنة عمان 2 مايو 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي

كما هبط سعر جنية الذهب اليوم في افتتاحية التعاملات بخلاف المتوقع ليسجل:

وختاماً فقد رصدنا لكم بالتفصيل سعر الذهب فى سلطنة عمان اليوم 2 مايو 2022 بالريال العماني والدولار الأمريكي راكب الزحليقة الحقي يا عروسة أشتري لأن عدم استقرار الذهب يتيح فرصة للاستثمار بعيد الأمد، نرجو أن نكون قد افدناكم، تابعونا من أجل كل جديد.