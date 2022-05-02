مال وأعمال

أوكرانيا تغلق رسميا 4 موانئ استولت عليها روسيا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تغلق رسميا 4 موانئ استولت عليها روسيا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 07:08 مساءً - _ قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، إن أوكرانيا أغلقت رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود ”أُغلقت لحين استعادة السيطرة عليها“.

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وعلقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للغزو الروسي في أواخر فبراير، واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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