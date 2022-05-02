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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوكرانيا تغلق رسميا 4 موانئ استولت عليها روسيا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 07:08 مساءً - _ قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، إن أوكرانيا أغلقت رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود ”أُغلقت لحين استعادة السيطرة عليها“.
وعلقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية أنشطتها نتيجة للغزو الروسي في أواخر فبراير، واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.
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