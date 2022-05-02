المفوضية الأوروبية تنفي علمها بدفع شركات بالروبل مقابل الغاز…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 07:08 مساءً - العربية نت _ قال مفوض الطاقة الأوروبي، قادري سيمسون، اليوم الاثنين، إن المفوضية الأوروبية ليس لديها أي معلومات تفيد بأن أي شركة أوروبية دفعت بالروبل مقابل الغاز الروسي، بعد أن طالبت موسكو المشترين الأجانب بالالتزام بآلية لتحويل المدفوعات من اليورو أو الدولار إلى الروبل.

وصرح مفوض الطاقة الأوروبي، لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلاً: “المفوضية ليس لديها معلومات عن أي دولة أو شركة خاصة ترغب في القيام بذلك”.

ويعقد وزراء طاقة دول الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة، اليوم الاثنين، مع سعي التكتل للرد بشكل موحد على طلب موسكو بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل وإلا سيتم وقف الإمدادات.

أوقفت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الأسبوع الماضي، بعد أن رفضتا تلبية مطالبها بالدفع بالروبل. وقد خططت الدولتان بالفعل للتوقف عن استخدام الغاز الروسي هذا العام، وتقولان إن باستطاعتهما التكيف مع التوقف.

لكن ذلك أثار مخاوف من أن دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، القوة الاقتصادية المعتمدة على الغاز في أوروبا، قد تكون التالية.يذكر أن وكالة “بلومبرج”، كانت ذكرت أن 4 مشترين أوروبيين للغاز الروسي دفعوا بالروبل مقابل الإمدادات، وقالت أيضاً إن 10 دول أوروبية فتحت حسابات في غازبروم بنك لتسديد المدفوعات بالروبل.

كما نقلت الوكالة عن مصادر قولها، إن جازبروم بنك الروسي، رفض دفعة بالروبل من شركة تجارية ألمانية صادرتها موسكو.