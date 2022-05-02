انت الان تتابع خبر ألمانيا تستعد لفرض حظر على النفط الروسي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت ألمانيا، عن استعدادها لفرض حظر على النفط الروسي، وأنها تتجه لخفض اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية الألمانية أنّالينا بربوك في مقابلة مع قناة (Ard) الألمانية اليوم الاثنين، مؤكدة أن "الحظر النفطي يجب أن يندرج ضمن حزمة العقوبات السادسة للاتحاد الأوروبي".

وخلصت بربوك إلى القول، إن "رفع العقوبات عن روسيا قد يكون أمرا ممكنا إذا سحبت موسكو جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية".

ويعقد وزراء طاقة دول الإتحاد الأوروبي مباحثات طارئة اليوم الاثنين، مع سعي الاتحاد للرد بشكل موحد على طلب موسكو، بأن يدفع المشترون الأوروبيون ثمن الغاز الروسي بالروبل، وإلا سيتم وقف إمداداتهم