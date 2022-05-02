وزير الاقتصاد الألماني يحذر المستهلكين من استمرار ارتفاع…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 06:11 مساءً - وكالات _ حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المستهلكين من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال الوزير عقب اجتماع مع اتحادات للشركات المتوسطة في برلين اليوم: “يجب علينا توقع استمرار زيادة الأسعار”، مشيرا إلى أن الدولة ليس بمقدورها امتصاص كافة الارتفاعات في أسعار الطاقة، سواء بالنسبة للشركات أو المستهلكين، وقال: “هذه هي الحقيقة المرة والقاسية”.

وذكر هابيك أن الحكومة أطلقت برامج مساعدات مختلفة مصممة لتأمين السيولة والحفاظ على الشركات في السوق، وقال: “لكن لا يمكن للحكومة الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.. هذه الرسالة الصعبة لا يمكنني أن أخفيها عن أي شخص”، موضحا أن هذه الزيادات يجب أن يتحملها الاقتصاد القومي، وقال: “دون ذلك لن يمكننا تجاوز الأمر بمرور الوقت”.

وأشار الوزير إلى أن معظم الشركات لديها عقود طويلة الأجل، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات لن يشعر لذلك بارتفاع الأسعار حتى عام 2023، موضحا أن أسعار المنتجات لن ترتفع بناء على ذلك إلا بحلول هذا الوقت.

وذكر هابيك أنه يتعين إدراك أن مرحلة مصادر الطاقة الأحفورية الرخيصة قد انتهت، موضحا في المقابل أن إشارات الأسعار تساعد أيضا في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة.

وتنص حزمة مساعدات مقدمة من الحكومة الاتحادية على برنامج قروض من خلال بنك التنمية الحكومي “كيه إف دابليو” ودعم تكاليف الطاقة للشركات.

وقال هابيك إن المنح المباشرة تخضع لشروط صارمة للغاية، مضيفا أن وزارته تتوقع أن تتمكن نحو 4000 شركة من التقدم بطلبات للحصول على هذه المنح، مشيرا في المقابل إلى أن عدد الشركات في ألمانيا يفوق ذلك بكثير.

وذكر هابيك أن الاقتصاد حاليا يقع تحت ضغط كبير، مشيرا إلى أنه بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، هناك أيضا نقص صارخ في العمالة الماهرة، موضحا أن سلاسل التوريد أصبحت هشة نتيجة الحرب في أوكرانيا، مشيرا أيضا إلى مشكلات متعلقة بكورونا في شنغهاي، أكبر ميناء للحاويات في العالم.