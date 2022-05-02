زيلينسكي: سيطرة روسيا على موانئ أوكرانيا بالبحر الأسود قد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 03:11 مساءً - سي إن بي سي _ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية عالمية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف زيلينسكي في حوار له مع برنامج “60 دقيقة” الإخباري الأسترالي أن روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، وأنها تسيطر على البحر الأسود، مشيرًا إلى أن روسيا تريد أن توقف اقتصاد أوكرانيا بالكامل.

وتعد أوكرانيا مصدر رئيسي للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن.