مال وأعمال

زيلينسكي: سيطرة روسيا على موانئ أوكرانيا بالبحر الأسود قد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيلينسكي: سيطرة روسيا على موانئ أوكرانيا بالبحر الأسود قد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 03:11 مساءً - سي إن بي سي _ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية عالمية ستؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا.

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وأضاف زيلينسكي في حوار له مع برنامج “60 دقيقة” الإخباري الأسترالي أن روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، وأنها تسيطر على البحر الأسود، مشيرًا إلى أن روسيا تريد أن توقف اقتصاد أوكرانيا بالكامل.

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وتعد أوكرانيا مصدر رئيسي للحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى وكذلك المعادن.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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