مال وأعمال

الأمم المتحدة تدعو لتخفيف ديون الدول الإفريقية لمساعدتها على…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لتخفيف ديون الدول الإفريقية لمساعدتها على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 12:11 مساءً - – دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الأحد، إلى تخفيف عبء ديون الدول الإفريقية وزيادة الاستثمار فيها لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من جائحة كوفيد-19 والتغلب على آثار الحرب في أوكرانيا.

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جاء حديث الأمين العام للأمم المتحدة في السنغال، وهي المحطة الأولى في جولة ستتضمن كذلك النيجر ونيجيريا لزيارة المجتمعات المتضررة من النزاعات وتغير المناخ.

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وقال جوتيريش إن اضطرابات الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا تسببت في أزمات متزامنة في الغذاء والطاقة والتمويل داخل أفريقيا وخارجها.

ودفعت جائحة فيروس كورونا العديد من البلدان الفقيرة الاستدانة، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل تعافيها الاقتصادي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

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وقال الصندوق الأسبوع الماضي إن نسب الدين العام في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بلغت أعلى مستوياتها فيما يزيد على عقدين.

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وقال جوتيريش “يجب على المؤسسات المالية الدولية أن تتخذ على وجه السرعة إجراءات لتخفيف عبء الديون عن طريق زيادة السيولة وتوفير الأموال حتى تتمكن الحكومات من تجنب التخلف عن السداد والاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية المستدامة”.

وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت مقترحات إلى صندوق النقد والبنك الدوليان فيما يتعلق بجمع الأموال وأدوات تخفيف أعباء الديون، لكن الإجراءات التي جرى اتخاذها حتى الآن غير كافية.

كما دعا جوتيريش الدول الغنية وشركات الأدوية إلى الإسراع بالتبرع باللقاحات المضادة لكوفيد-19 والاستثمار في إنتاج اللقاحات محليا، إذ لم يحصل ما يقرب من 80% من سكان أفريقيا على لقاح حتى الآن.

وقال “بخلاف التطعيم، نرى اختلالات كبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد”، مضيفا أن من المتوقع أن يكون نصيب الفرد من النمو الاقتصادي أقل 75% في إفريقيا مقارنة بباقي أنحاء العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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