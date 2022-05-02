مال وأعمال

لقاح موديرنا لأقل من 6 سنوات سيكون جاهزا للمراجعة بأمريكا في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لقاح موديرنا لأقل من 6 سنوات سيكون جاهزا للمراجعة بأمريكا في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 11:05 صباحاً - – قال بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا يوم الأحد إن لقاحها لفيروس كورونا للأطفال دون سن ست سنوات سيكون جاهزا للمراجعة من قبل لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عندما تجتمع في يونيو.

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كانت موديرنا قد طلبت من الإدارة يوم الخميس إذنا لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

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ومن المقرر أن تجتمع لجنة استشارية من خبراء الإدارة في يونيو حزيران لمراجعة الطلب.

وقال بيرتون لقناة (سي.بي.إس) “أعتقد أن لدى إدارة الأغذية والعقاقير الآن جميع البيانات الأساسية التي تحتاجها ليتمكن (الخبراء) من بدء مراجعة للطلب. لذا، نعم، نحن واثقون جدا”.

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وربما يكون لقاح موديرنا هو الأول الذي يحظى بموافقة في الولايات المتحدة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وتتوقع شركة فايزر أيضا أن تكون بيانات اللقاح الخاصة بها للأطفال دون سن ست سنوات جاهزة بحلول مراجعة يونيو.

وقال بيرتون: “مستوى الأمان الذي رأيناه في هذا اللقاح في هؤلاء الأطفال الصغار مطمئن للغاية.. الآثار الجانبية أقل حتى مما رأيناه في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و12 عاما وهذا رائع”.

ونال لقاح موديرنا موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام في البالغين من سن 18 عاما فما فوق. ولكن لم يحصل بعد على الموافقة لمن تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما في الولايات المتحدة على الرغم من الحصول على الموافقة لهذه الفئة العمرية في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وطلبت الجهات التنظيمية الأمريكية من الشركة المزيد من البيانات المتعلقة بالسلامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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