التضامن الاجتماعي: حملة مكثفة لتنظيم وحوكمة التبرعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 11:05 صباحاً - دوت الخليج- أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بجميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الإلكترونية، التقدم إلى الوزارة بطلب تصريح جمع مال مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها.

وأشارت إلى إصدار الموافقة خلال 3 أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.

وذكرت الوزارة، في بيان، إلى أنها تقود حملة مكثفة لتنظيم وحوكمة التبرعات الإلكترونية.

ونوهت بأن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يجمع تبرعات نقدية أو عينية بأي وسيلة- سواء من خلال الفيس بوك أو الإنستجرام أو الواتس آب أو من خلال أي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية.

والأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.