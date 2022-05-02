السياحة: 171 منشأة فندقية بشرم الشيخ والقاهرة والجيزة قاربت…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلنت وزارة السياحة والآثار أن 171 منشأة فندقية في محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة شرم الشيخ، قاربت على الانتهاء من رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها، كمرحلة أولى.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن هذه المنشآت الفندقية تتضمن 35 منشأة فئات الخمس والأربع نجوم بالقاهرة، و16 منشأة فئات الخمس نجوم والأربع نجوم بالجيزة، بالإضافة إلى 120 منشأة بشرم الشيخ فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم.

وأشار إلى الانتهاء من توصيل الشبكات الخارجية “الألياف الضوئية” في 77 منشأة فندقية منها 24 منشأة بمحافظة القاهرة، و11 منشأة بمحافظة الجيزة، و42 منشأة بمدينة شرم الشيخ، كما تعاقدت 20 منشأة بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ على سرعات الإنترنت المقررة، وجارٍ متابعة باقي المنشآت.

ومن جانبه، أعلن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، البدء في تدريب 22 مفتشا من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على مراجعة مكونات الشبكة الداخلية بالفنادق وقياس كفاءة سرعات الإنترنت داخل الفنادق.

كما أضاف أنه جارٍ المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من توصيل خطوط الألياف الضوئية للمنشآت الفندقية، كما جرى التواصل مع الفنادق التي لم تتعاقد حتى الآن على رفع كفاءة سرعات الإنترنت المقررة لإلزامها بسرعة التعاقد، حيث أفادت الفنادق بأنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار عامر إلى أن الإدارة تنبه على فنادق المرحلة الأولى لسرعة الانتهاء من الإجراءات التعاقدية في ضوء المُهل المنصوص عليها في القرار الوزاري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار أن تلك الخطوة تأتي في إطار القرار الوزاري الصادر في فبراير الماضي، والخاص بإلزام جميع المنشآت الفندقية بجميع أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها في مدة أقصاها 6 أشهر، بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ “COP 27″، ونهاية العام الجاري بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.