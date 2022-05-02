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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: سداد 68 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز المدعم في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 مايو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – سددت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام العمل في الفترة من 28 إلى 30 أبريل، وذلك بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر.
ونوه بيان لوزارة التموين بأنه على ضوء توجيهات الوزير الدكتور علي المصيلحي باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك ستسدد الوزارة، الأربعاء المقبل، سداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل 1 و2 و3 مايو.
وأوضح البيان أن ذلك يأتي فى إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
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