انت الان تتابع خبر هنغاريا: 9 دول أوروبية تدفع لروسيا بالروبل لكنها لا تعلن ذلك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف مكتب رئاسة الوزراء الهنغارية أنه في حين أن هنغاريا فتحت علنا حسابا في البنك الروسي لدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل، فتحت للأمر نفسه 9 دول أوروبية أخرى خلسة حسابا في ذلك البنك.

وقال رئيس مكتب رئاسة الوزراء غيرغي غوياش في حديث لراديو Kossuth: "هنغاريا فتحت حسابا باليورو، الذي يتم تحويل سعر الغاز إليه باليورو، ثم يحوله البنك إلى روبل. وبالإضافة إلينا هناك تسع دول أخرى تفعل ذلك، لكنهم لا يعلنون أنهم يفعلون ذلك، لأنه في أوروبا الآن "لكي تكون جيدا لأوروبا" يعني أن قيادة البلاد لا تتحدث بصدق مع شعبها وفي الحياة الدولية".