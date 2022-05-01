المالية: 50% زيادة في الكميات المطروحة من الفكة للتيسير على…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 05:05 مساءً - وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة الفكة، بنسبة 50% لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى.

وأوضح معيط في بيان، أن ذلك يسهم في التيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافي حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق، حيث يبلغ إجمالي إنتاج الفكة شهريًا 45 مليون جنيه.

وأوضح وزير المالية، أن مصلحة الخزانة وسك العملة تنفرد بإنتاج أختام شعار الجمهورية، واستطاع اللواء حسام خضر، أن يترجم توجيهات الوزير، في تعزيز الحوكمة، وتيسير الإجراءات؛ ليصبح لدينا رقم قومي لكل ختم في قاعدة بيانات إلكترونية، وميكنة دورة العمل داخل هذه الإدارة النوعية المهمة.

وتابع: ولأن الكثيرين يرغبون في اقتناء بعض الميداليات، والنياشين، والأنواط، والبادجات، والعلامات المعدنية، وعلامات الرتب، المصنوعة من الذهب، والفضة، والبرونز، والنيكل، فإن هناك إدارة عامة للتسويق والمبيعات برئاسة سناء إبراهيم، تزخر بالعديد من النماذج الملهمة منها: ميداليات تذكارية للمسجد الأقصى، وقبة الصخرة، وكنيسة القيامة، وميداليات تذكارية لمسار رحلة العائلة المقدسة، ومجموعة من الباباوات الثلاثة كيرلس، شنودة، تواضروس، والشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأول دينار معرب دينار عبدالملك بن مروان، وميداليات تذكارية للقاهرة التاريخية بمناسبة مرور 1050 عامًا على تأسيسها، وميداليات تذكارية لأسرة محمد علي، وأحدث إصدارات العملات التذكارية.