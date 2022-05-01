انت الان تتابع خبر المواقع السياحية تستعد لاستقبال زوارها بالعيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار جاهزية المواقع السياحية والأثرية والأستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة العيد، حيث اتخذت الوزارة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لإستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي، إنه وضمن الخطة الموضوعة لعطلة عيد الفطر، ستتابع الوزارة من خلال الفرق الميدانية المناوبة التي شكلتها، الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.

واضاف “حرصاً من وزارة السياحة والآثار على تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار المواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد، جرى تشكيل غرفة عمليات للوزارة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، لتلقي كافة شكاوى وملاحظات الزوار، من خلال التواصل مع غرفة عمليات الوزارة على أرقام الهواتف التالية: ( 117777 / 91040 )”.

ودعا الرفاعي، المواطنين الى الإستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها برنامج أردننا جنة، والاستمتاع في زيارة الاماكن الأثرية والسياحية في جميع محافظات المملكة، لافتاً الى أن رحلات البرنامج ستبدأ بالإنطلاق الى مختلف المحافظات ثاني أيام العيد، حيث تشمل الرحلات النقل والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، وبأسعار تناسب موازنة العائلة الأردنية.