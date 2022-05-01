نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها بقيمة 629 مليون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 03:11 مساءً - أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد شهري بقيمة 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية 114.5 مليون طن.

وأشار رئيس الهيئة في بيان، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%.

وأوضح أن إجمالي الحمولات الصافية بلغت 114.5 مليون طن ( أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة ) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

أضاف ربيع أن عائدات قناة السويس خلال شهر إبريل من 2022 سجلت 629 مليون دولار، كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر إبريل من العام الماضي بفارق 75.4 مليون دولار، بنسبة زيادة 13.6%.

وأكد أن التقارير الملاحية خلال شهر إبريل رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزادت سفن الحاويات العابرة بنسبة 9% ، فيما بلغت نسبة زيادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 12%.

ولفت أن أعداد حاملات السيارات زادت بنسبة 6.6%، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وكشف رئيس الهيئة أن إحصائيات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى إبريل عبور 7232 سفينة، مقابل عبور 6395 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 837 سفينة بنسبة زيادة قدرها 13.1%.

وتابع أن عدد الحمولات الصافية العابرة للقناة زادت خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 26 مليون طن.

ونوه إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً رغم التحديات المختلفة، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 18.4% بفارق 360.4 مليون دولار.

وأشار رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة، مؤكدا على أن الدعم الكامل والمتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقناة ومشروعات تطويرها ساهم بفعالية في مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة والحفاظ على مكانتها الرائدة لتظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية وأحد الدعائم التى لاغنى عنها للمجتمع الملاحي الدولي.