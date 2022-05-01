مال وأعمال

كوريا الجنوبية تسجل أبطأ نمو للصادرات منذ أكثر من عام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل أبطأ نمو للصادرات منذ أكثر من عام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 01:08 مساءً - – أظهرت بيانات وزارة التجارة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، نمو الصادرات بأبطأ وتيرة لها منذ 14 شهرا في أبريل مع اتساع العجز التجاري في الوقت الذي تقلصت فيه الشحنات المتجهة إلى الصين، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى زيادة واردات البلاد.

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وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت 12.6 في المئة عن العام السابق إلى 57.69 مليار دولار وهي الأبطأ منذ فبراير 2021.

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وكانت أقل من توقعات استطلاع أجرته بأن يسجل النمو 14.5 في المئة وكانت أبطأ من 18.2 في المئة تم تسجيلها في مارس.

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وتعتبر بيانات التجارة الشهرية لكوريا الجنوبية، وهي أول بيانات يتم إصدارها بين الاقتصادات المصدرة الرئيسية، رائدة في التجارة العالمية.

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وتضررت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين، أكبر شريك تجاري لها، جراء سياسات بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، مع الإغلاق الذي أصاب الإنتاج الصناعي وعطل سلاسل التوريد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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