انت الان تتابع خبر البنك الدولي يحوّل 107 ملايين دولار للأردن.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حوّل البنك الدولي، 107 ملايين دولار كدفعة ثانية من الدفعات الخاصة ببرنامج يدعم الأردن في تسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل.

ومع الدفعة الجديدة، التي حوّلت بنهاية نيسان ، يرتفع إجمالي الدفعات إلى 230 مليون دولار، بعد تحويله 123 مليون دولار في آب 2021، للمشروع البالغ قيمته الإجمالية نحو 1.2 مليار دولار، ليصبح ثاني إجراء صرف من مدفوعات المشروع، الذي يلتزم البنك بتمويله بقيمة 500 مليون دولار.

البنك، وافق في 10 حزيران 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا، كما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تقديم تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج ومساعدة الأردن في معالجة الفقر.