نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلومبرج: أوروبا تتجه نحو صدمة طاقة وركود بسبب الغاز الروسي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 12:11 مساءً - العربية دوت نت – قالت وكالة بلومبرج إن أوروبا ستدخل في أزمة كبيرة إذا لم تحل أزمة دفع واردات الطاقة الروسية بالروبل.

وذكرت الوكالة أن أوروبا تتجه نحو “صدمة طاقة” وركود بسبب تراجع واردات الغاز الروسي.

ومن المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، مع فرض قيود على الواردات بشكل تدريجي حتى ذلك الحين، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات خاصة، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع أيضًا من أجل عزل المزيد من البنوك من روسيا وبيلاروسيا عن نظام شبكة سويفت، بما في ذلك Sberbank PJSC.

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سابقًا عقوبات على سبيربن، أكبر مؤسسة مالية في روسيا.

وقالت المصادر إن قرارا بشأن العقوبات الجديدة يمكن أن يتخذ في أقرب وقت الأسبوع المقبل في اجتماع لسفراء الاتحاد.

الإجراءات المقترحة، التي من شأنها أن تشكل الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير، لم يتم طرحها رسميًا بعد ويمكن أن تتغير قبل حدوث ذلك.

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي تبني جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وتقاوم عدة دول، مثل المجر، منذ فترة طويلة الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي.

وذكرت بلومبرج هذا الأسبوع أن ألمانيا، التي كانت في وقت سابق رافضة لهذا الاتجاه، أشارت إلى مباركتها لحظر تدريجي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، يوم الخميس في مقابلة مع محطة ZDF العامة، إن برلين لن تقف في طريق حظر نفطي، لكنه أعرب عن شكوكه في أنه الوسيلة الأكثر فعالية للإضرار بالرئيس فلاديمير بوتين.

سيزيد الحظر النفطي من المخاطر بشكل كبير مع روسيا حيث يسعى الاتحاد الأوروبي، أكبر مستهلك للنفط الخام والوقود من روسيا، للضغط على بوتين بشأن حربه ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالفعل بشأن إمدادات الغاز.

في عام 2019، جاء ما يقرب من ثلثي واردات الكتلة من النفط الخام من روسيا.

وشملت الخيارات الأخرى التي تمت مناقشتها لخفض عائدات النفط الروسية تحديد سقف للأسعار وآليات دفع خاصة ورسوم جمركية. سيتم تضمين بيلاروسيا في الحزمة لدورها في مساعدة الغزو الروسي، بما في ذلك العمل كنقطة انطلاق للقوات.

وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي يفكر أيضًا في معالجة النفط المشحون عبر الناقلات وعبر خطوط الأنابيب بشكل مختلف.

تهدف الإجراءات إلى ضرب الإيرادات الروسية من صادرات النفط قدر الإمكان دون التسبب في اضطرابات في الأسواق العالمية.

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الدخل الذي تحصل عليه موسكو من المبيعات بدلاً من أن يكون بمثابة عقاب.

وتجري المناقشات وسط مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو حول كيفية دفع ثمن واردات الغاز. وقال الاتحاد الأوروبي إن الآلية التي طالبت بها روسيا لدفع ثمن الإمدادات بالروبل من شأنها أن تخرق عقوبات الكتلة.

وتقول روسيا إنها ستتوقف عن إرسال الغاز إلى الدول التي لا تمتثل.

وانقطعت الإمدادات عن بولندا وبلغاريا بالفعل لفشلهما في الالتزام بشروط بوتين الجديدة، لكن الدول الأخرى واثقة من أنها تستطيع الحفاظ على تدفق الغاز.

استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 44 مليار يورو (46 مليار دولار) من الوقود الأحفوري من روسيا منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة.