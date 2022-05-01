رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها اعتبارا من أول مايو

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 12:11 مساءً - بوابة الأهرام – قررت مصلحة الجمارك رفع سعر الدولار الجمركي، اعتبارا من غد الأحد الأول من مايو، وتثييته عند سعر 17 جنيها للدولار مقابل 16 جنيها الشهر الماضي، وفقا للمنشور الدوري الذي أصدرته مصلحة الجمارك.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشورا بعد تحرير سعر الصرف في أواخر شهر مارس بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها رغم ارتفاع أسعار الصرف ليتعدي حاجز 18 جنيها وقتها؛ تيسيرا على جميع المستوردين خاصة مع دخول موسم رمضان لتوفيق أوضاعهم وذلك من أجل استقرار أسعار معظم السلع المستوردة، وعلى رأسها قطاع السيارات.