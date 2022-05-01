انت الان تتابع خبر إشغالات رم والعقبة قد تصل 100% خلال العيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد رفع القيود على الحركة والتنقل التي فُرضت لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالجائحة على الأفراد والمنشآت التي بدأت الحكومة بتنفيذها، يُقبل الأردنيون في عطلة عيد الفطر الطويلة بشهية مفتوحة على برامج السياحة الداخلية، وحجز الرحلات لزيارة المواقع السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها المملكة.

وقال عاملون بالقطاع السياحي، “تشهد طلبات المواطنين ارتفاعا على حجوزات الرحلات السياحية خلال عطلة عيد الفطر، سواء كانت من خلال برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، أو من خلال العروض والبرامج الخاصة الأخرى التي أطلقتها المكاتب والشركات السياحية.

من جهته، أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، إقبال المواطنين الكبير على برامج السياحة الداخلية، متوقعاً أن تشهد الأيام القليلة المقبلة زخماً وارتفاعاً مستمراً بالطلب على الرحلات خاصة وأن عطلة العيد طويلة.

وأشار الى أن أسعار رحلات السياحة الداخلية عبر برنامج أردننا جنة مناسبة وفي متناول الجميع، لافتاً الى أن العديد من شركات السياحة الصادرة والداخلية قامت أيضاً بإطلاق برامج وعروض للرحلات الى العقبة ووادي رم.

وبين هلسة، أن نسب الأشغال في مخيمات وادي رم وفنادق العقبة خلال الأيام المقبلة ستتجاوز الـ 90 بالمئة وقد تصل الى 100 بالمئة، داعياً الفنادق والمخيمات الى تخفيض أسعار الحجوزات على مدار العام لتشجيع السياحة الداخلية التي كانت صمام الأمان والمشغّل للقطاع السياحي خلال فترة جائحة كورونا.

بدورها، أكدت وزارة السياحة والآثار جاهزية المواقع السياحية والأثرية والأستعداد التام لمتابعة النشاطات السياحية خلال عطلة العيد، حيث اتخذت الوزارة بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة العديد من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع لإستقبال المواطنين والسياح العرب والأجانب وتقديم خدمات سياحية مميزة لهم.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة السياحة والآثار أحمد الرفاعي، إنه وضمن الخطة الموضوعة لعطلة عيد الفطر، ستتابع الوزارة من خلال الفرق الميدانية المناوبة التي شكلتها، الإجراءات والخدمات المقدمة للسياح والزوار على مدار الساعة، إضافة إلى التواصل المستمر مع القطاع السياحي وتلقي الاستفسارات والمقترحات للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات لهم خلال العطلة.

واضاف “حرصاً من وزارة السياحة والآثار على تقديم خدمات ذات جودة عالية لزوار المواقع السياحية والأثرية خلال عطلة العيد، جرى تشكيل غرفة عمليات للوزارة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، لتلقي كافة شكاوى وملاحظات الزوار، من خلال التواصل مع غرفة عمليات الوزارة على أرقام الهواتف التالية: ( 117777 / 91040 )”.

ودعا الرفاعي، المواطنين الى الإستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها برنامج أردننا جنة، والاستمتاع في زيارة الاماكن الأثرية والسياحية في جميع محافظات المملكة، لافتاً الى أن رحلات البرنامج ستبدأ بالإنطلاق الى مختلف المحافظات ثاني أيام العيد، حيث تشمل الرحلات النقل والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، وبأسعار تناسب موازنة العائلة الأردنية.