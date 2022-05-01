باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 11:05 صباحاً - وكالات – أكدت باكستان، اليوم السبت، أنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين 25 أبريل، إن باكستان وافقت على رفع الدعم عن النفط وقطاعات الطاقة قبل استئناف مراجعة في الشهر المقبل لحزمة تبلغ 6مليارات دولار تم توقيعها عام 2019، لكن رئيس الوزراء شهباز شريف رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية “من أجل ألا يتحمل المستهلكون الأعباء”.

وتتجه باكستان إلى تخصيص أكثر من ملياري دولار لدعم قطاعي النفط والطاقة من أبريل إلى يونيو، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء السابق عمران خان في أيامه الأخيرة في الحكم.