- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 1 مايو 2022 11:05 صباحاً - وكالات – أكدت باكستان، اليوم السبت، أنها ستُبقي على الدعم من أجل استمرار ثبات أسعار الوقود والطاقة لمصلحة المستهلكين وذلك بالمخالفة لتوصيات صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه البلاد لزيادة حزمة الإنقاذ التي تتفاوض عليها مع الصندوق.
وقال صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين 25 أبريل، إن باكستان وافقت على رفع الدعم عن النفط وقطاعات الطاقة قبل استئناف مراجعة في الشهر المقبل لحزمة تبلغ 6مليارات دولار تم توقيعها عام 2019، لكن رئيس الوزراء شهباز شريف رفض اقتراح زيادة أسعار المنتجات النفطية “من أجل ألا يتحمل المستهلكون الأعباء”.
وتتجه باكستان إلى تخصيص أكثر من ملياري دولار لدعم قطاعي النفط والطاقة من أبريل إلى يونيو، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء السابق عمران خان في أيامه الأخيرة في الحكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باكستان تخالف توصيات صندوق النقد الدولي وتحافظ على دعم… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.