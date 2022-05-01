انت الان تتابع خبر اسعار الليمون ترتفع بشكل جنوني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الليمون قفزة حادة اليوم الأحد، حيث ارتفعت لتصل إلى 3 دنانير في حدها الأقصى.

ووفق نشرة السوق المركزي لليوم الأحد، تتراوح أسعار الليمون بين 170 إلى 300 قرشا للكيلو الواحد، فيما كانت الأسعار تتراوح أمس السبت بين 80 إلى 170 قرشاً.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 2828 طنا، منها 2067 طن خضار و506 اطنان فواكه و253 طن ورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها، الباذنجان الأسود العجمي الذي يتراوح سعره بين 20 إلى 30 قرشا، والبصل الناشف بين 25 إلى 35 قرشا، والبطاطا بين 40 إلى 70 قرشا، والبندورة بين 10 إلى 25 قرشا، والجزر بين 25 إلى 35 قرشا، والخيار بين 5 إلى 20 قرشا، والزهرة بين 10 إلى 20 قرشا، والكوسا بين 10 إلى 30 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 60 قرشا.