انت الان تتابع خبر بالرغم من ارتفاعه عالميا .. أسعار الذهب في عمان تفاجئ الجميع وتصل إلى هذا الحد الغير متوقع في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بالرغم من انخفاض سعر الدولار عالمياً اليوم، لكن أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرت في التعاملات الصباحية بالبورصة العمانية وكذلك السوق المحلي العماني.

الا أن حالة عدم الاستقرار في سعر الذهب تعود لسبب وجود الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تؤثر على اقتصاديات العالم أجمع.

ولأن الذهب من المعادن شديدة التأثر والحساسية لصعود والهبوط الناتج عن تذبذب سعر الدولار، لذا سوف نقوم بالتقديم لكم لكم أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم فيما يلي بالتفصيل:

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم 30 ابريل 2022

بعد الاستقرار الذي شهده سعر الذهب في عمان نرصد لكم كافة التفاصيل عن أسعاره بالريال العماني مقابل سعره بالدولار الأمريكي تفصيلاً:

أسعار جرام الذهب اليوم السعر بالريال العماني السعر بالدولار ذهب عيار 24 قيراط 23.48 ريال 60.99 دولار ذهب عيار 22 قيراط 21.52 ريال 55.90 دولار ذهب عيار 21 قيراط 20.54 ريال 53.36 دولار ذهب عيار 18 قيراط 17.61 ريال 45.74 دولار

سعر الذهب الاقتصادي في سلطنة عمان اليوم 30 ابريل 2022

كما أستقر سعر الذهب الاقتصادي في عمان بعد انخفاض شهده خلال الفترة السابقة، ويطلق الاقتصادي على كلاً من الذهب عيار 14 قيراط، والذهب عيار 12 قيراط وإليكم أسعاره فيما يلي:

سعر أوقية الذهب في سلطنة عمان اليوم 30 ابريل 2022

أما عن أوقية الذهب وكيلو الذهب فقد سجلا اليوم خلال التعاملات الصباحية ما يلي:

سعر جنية الذهب في سلطنة عمان اليوم 30 ابريل 2022

وبهذا نكون قدمنا إليكم سعر الذهب في سعر الذهب اليوم في سلطنة عمان 30 ابريل 2022 مستقر تعرف على سعره بالريال العماني والدولار الأمريكي بعد أن استقر اليوم رغم ارتفاع سعر الدولار بالتفصيل، نرجو أن نكون قد افدناكم، تابعونا من أجل كل جدي